Ответственность за теракт в метро взяла связанная с «Аль-Каидой» группа
Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро
Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро
Как сообщает издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, связанная с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической сетью) группировка взяла на себя ответственность за теракт в
Днем 25 апреля издание «Газета.Ru» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о том, что заказчиком теракта в метро был некий Сирожиддин Мухтаров, который скрывается под псевдонимом Абу Салах
По некоторым данным Мухтаров участвовал в боевых действиях в Сирии, где воевал на стороне группировки «Таухид валь-Джихад». Его сын Исломжон также успел побывать в Сирии и был в феврале 2017 года осужден за это Московским военным судом.
Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате атаки погибли 15 пассажиров, более ста пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».