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18:53 (мск), источник: РБК

Ответственность за теракт в метро взяла связанная с «Аль-Каидой» группа

Связанная с «Аль-Каидой» группировка взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, который произошел 3 апреля.

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фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Как сообщает издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, связанная с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической сетью) группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Днем 25 апреля издание «Газета.Ru» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о том, что заказчиком теракта в метро был некий Сирожиддин Мухтаров, который скрывается под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки. В Бишкеке рассказали о том, что он был связан с воюющими в Сирии уйгурскими террористическими группировками, которые имеют отношение к «Аль-Каиде» и «Джебхат ан-Нусре» (запрещенной в России).

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По некоторым данным Мухтаров участвовал в боевых действиях в Сирии, где воевал на стороне группировки «Таухид валь-Джихад». Его сын Исломжон также успел побывать в Сирии и был в феврале 2017 года осужден за это Московским военным судом.

Теракт в петербургском метро произошел днем 3 апреля 2017 года. В вагоне поезда на перегоне между станциями «Технологический ин​ститут» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. В результате атаки погибли 15 пассажиров, более ста пострадали. Позднее взрывотехники обезвредили еще одну бомбу на станции метро «Площадь Восстания».

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