Ответственность за теракт в метро взяла связанная с «Аль-Каидой» группа

Как сообщает издание SITE, которое мониторит сайты исламских радикалов, связанная с «Аль-Каидой» (запрещенной в России террористической сетью) группировка взяла на себя ответственность за теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли 16 человек, включая террориста-смертника.

Днем 25 апреля издание «Газета.Ru» со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщила о том, что заказчиком теракта в метро был некий Сирожиддин Мухтаров, который скрывается под псевдонимом Абу Салах аль-Узбеки. В Бишкеке рассказали о том, что он был связан с воюющими в Сирии уйгурскими террористическими группировками, которые имеют отношение к «Аль-Каиде» и «Джебхат ан-Нусре» (запрещенной в России).