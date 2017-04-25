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25 апреля, источник: Комсомольская правда

В сеть попали кадры ДТП в Уфе: пассажирский автобус влетел в отбойник

К месту происшествия подоспела бригада скорой помощи.

Авария на подъезде к уфимскому микрорайону Сипайлово, недалеко от улицы Жукова, произошла под конец рабочего дня 25 апреля. Водитель пассажирского «Пазика» не сумел вовремя затормозить и протаранил отбойник.

— До того, как врезаться в отбойник, он как-то странно тормозил, — поделились пассажиры злополучного автобуса в сообществе БашДТП. — Сначала запахло паленым, а потом удар. Большинство выбрались из салона самостоятельно. Одной женщине понадобилась помощь, скорее всего, сломана нога.

К месту аварии подоспела бригада скорой помощи и сотрудники столичной Госавтоинспекции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

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