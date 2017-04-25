В сеть попали кадры ДТП в Уфе: пассажирский автобус влетел в отбойник
К месту происшествия подоспела бригада скорой помощи.
К месту происшествия подоспела бригада скорой помощи.
Авария на подъезде к уфимскому микрорайону Сипайлово, недалеко от улицы Жукова, произошла под конец рабочего дня 25 апреля. Водитель пассажирского «Пазика» не сумел вовремя затормозить и протаранил отбойник.
— До того, как врезаться в отбойник, он
К месту аварии подоспела бригада скорой помощи и сотрудники столичной Госавтоинспекции, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.