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20:01 (мск), источник: Nur.kz

В Петропавловске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации решено ввести в Петропавловске. На город обрушился небывалый паводок. Службы ЧС заявляют, что такого уровня воды не фиксировали там больше двадцати лет, передает КТК.

Источник: Nur.kz

С затопленной окраины массово эвакуируют жителей. При этом в прошлом году там построили новую дамбу: спасатели были уверены, что она защитит район. Однако вода обошла дамбу стороной и хлынула на улицы и в дома.

Жители поселка Кожзавод вышли на центральную улицу. Некоторые просто не могут находиться в своих домах, потому что там сыро, воды по колено и даже по грудь. Эвакуация в самом разгаре.

Люди растеряны — не знают, что делать. Просто стоят на улице — там, где еще сухо и наблюдают за работой спасателей. Вода пришла ночью, начала быстро прибывать и к утру затопила уже почти 100 домов.

Люди в спешке собирают документы, вещи, домашних любимцев и на вездеходах переправляются на сухое место. Потом кто куда — к родственникам, знакомым или в эвакуационный пункт — местную школу.

«Я живу в двухэтажке, никогда не было воды, я еле вышла из подъезда, по колено воды в подъезде уже», — говорит Нина Порядкина.

В микрорайоне проживает 1400 жителей. Вода затопила примерно треть территории. В ближайших магазинах раскупили резиновые рыбацкие костюмы: только так многие теперь могут проникнуть в свои дома. Нервы здесь у всех на пределе. Женщины плачут. Кожзавод и раньше топило, но такого не было никогда.

«У меня все уплыло, все документы плавают, я “радуюсь”! Вообще счастливая самая!» — сетует Галина Розакова.

А ведь недавно людей успокаивали: осенью возле Ишима возвели новую дамбу, думали, что она не даст воде проникнуть в поселок. Но природа оказалась хитрее: вода просто обошла препятствие и хлынула на Кожзавод.

«Не доделали, это просто отмывание денег сделали, себе в карман положили, вот что я могу сказать. Никогда в жизни, я 30 лет живу здесь, никогда такого не было наводнения, чтобы затопило весь Хромзавод», — возмущается Антон Тарасов.

Вода прибывала весь день, и к вечеру затопила уже 115 домов. Эвакуировали почти 400 человек. И это как выяснилось, еще не предел.

«Пика мы еще не прошли, пика не прошли. Пик ожидается либо сегодня, либо завтра. Вот сегодня вода продолжает прибывать, она растет на глазах, мы видим, ситуацию наблюдаем», — сообщил аким СКО Кумар Аксакалов.

Жители, боясь мародеров, с большой неохотой покидали свои дома и квартиры. Чиновники заверили их, что ночью кроме полицейских поселок будут патрулировать еще и бойцы Национальной гвардии. Самое страшное в этой ситуации — неизвестность. Ведь непонятно, на какое время сюда пришла речная вода: в низинах она может стоять целый месяц.

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