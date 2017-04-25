На берегу Каспия нашли 243 мертвых тюленя

Заместитель руководителя Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Куангали Ашахов рассказал, что в причинах гибели животных пытается разобраться созданная комиссия. В нее вошли представители департаментов экологии, чрезвычайных ситуаций и ветеринарии.

По словам Ашахова, на телах тюленей уже заметны следы разложения, присутствует специфический запах. Следовательно, погибли они давно.



Все особи — взрослые. Работники департамента экологии и ветеринарной станции Актау взяли пробы воздуха и воды в том месте, где обнаружены тушки.

«Если будет возможным, то проведут анализ тканей мертвого тюленя», — добавил чиновник.

Кроме того, еще 8 тушек найдено в этот же день в районе Баутино. В качестве версий причин гибели эксперты называют браконьерские сети, ледоколы и естественную смерть.