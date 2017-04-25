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19:57 (мск), источник: Tengrinews

Метро Алматы «заминировал» 9-летний мальчик: родителям грозит штраф

Родителям 9-летного мальчика, который сообщил о ложном заминировании метро Алматы, грозит крупный штраф, сообщает КТК.

Источник: Tengrinews

Полицейские намерены подать в суд на родителей мальчика для возмещения материального ущерба.

«Известно, что, конечно, затрачиваются максимальные силы всех экстренных служб города. Это, как говорится, дело не одного часа. А в это время кто-то, действительно, может нуждаться в компетентной помощи как полицейских, так и пожарных, спасателей и скорой медицинской помощи», — заявила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.

Напомним, анонимный звонок о взрывном устройстве в метро Алматы поступил 24 апреля около 19.00. По тревоге подняли экстренные службы. Полицейские оцепили все станции, эвакуировали более двух тысяч пассажиров. Информация о заминировании не подтвердилась.

Позже полиция установила, что ложный звонок о заминировании метро сделал несовершеннолетний житель Сарканда из хулиганских побуждений.

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