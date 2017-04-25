СМИ: «Батальон Имама Шамиля» взяла ответственность за теракт в Петербурге

Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом в родном городе в Таджикистане

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.