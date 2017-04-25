СМИ: «Батальон Имама Шамиля» взяла ответственность за теракт в Петербурге
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группировка «Батальон Имама Шамиля» взяла на себя ответственность за теракт в метро
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группировка «Батальон Имама Шамиля» взяла на себя ответственность за теракт в метро
Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» * Аймана
Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, погибли 16 человек, включая
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.
На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.
*Террористическая организация, запрещенная в России.