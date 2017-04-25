Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной - СМИ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В Раде о том, где должна быть граница между РФ и Украиной – СМИ
СМИ о том, где упал истребитель-бомбардировщик США
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
16Мир встретил Пасху
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
20:10 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: «Батальон Имама Шамиля» взяла ответственность за теракт в Петербурге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Группировка «Батальон Имама Шамиля» взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, передает агентство Рейтер со ссылкой на организацию SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок.

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Как сообщает агентство, смертник Акбаржон Джалилов действовал по приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» * Аймана аль-Завахири.

Читайте также
Фигурант дела о теракте в Петербурге оказался фантомом в родном городе в Таджикистане

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, погибли 16 человек, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. Всего по подозрению к причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек.

На прошлой неделе глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что заказчик теракта в петербургском метро установлен, но не раскрыл детали.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Без отца и партии: Марин Ле Пен покинула «Национальный фронт»
Путин: отказ Киева от ВТС позволил создать новую отрасль в РФ
Националиста Демушкина осудили на 2,5 года колонии за экстремизм
Совет ЕС подтвердил отмену роуминга для европейцев
Иванке Трамп пришлось объясняться за отца на женском саммите G20
«Почта России» закрыла все пункты доступа в интернет
Стала известна лучшая в мире купюра 2016 года
Спорт
10 человек, которые вернули «Ньюкасл» в Премьер-лигу Рафа Бенитес и другие. Кто-то из этого списка точно станет открытием следующего сезона
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь