Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.
МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.
Возгорание на складе в районе улицы Челюскинцев в областном центре произошло вечером во вторник.
По сообщениям социальных сетей, пожар произошел в районе регенераторного завода в Могилеве. По другим данным, возгорание случилось на складе покрышек.
Образовавшийся
Подробностей о пожаре и о его причинах пока нет. На месте уже работают специалисты МЧС.