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20:43 (мск), источник: Sputnik.by

Пожар в Могилеве: сгорел склад покрышек

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Крупный пожар произошел в Могилеве — предположительно, на складе покрышек на улице Челюскинцев, сообщают пользователи соцсетей.

Источник: Sputnik.by

Возгорание на складе в районе улицы Челюскинцев в областном центре произошло вечером во вторник.

По сообщениям социальных сетей, пожар произошел в районе регенераторного завода в Могилеве. По другим данным, возгорание случилось на складе покрышек.

​Образовавшийся из-за пожара дым виден во всем городе, а фотографии ЧП публикуют многие пользователи социальных сетей из Могилева.

Подробностей о пожаре и о его причинах пока нет. На месте уже работают специалисты МЧС.

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