В Испании арестовали девять человек по делу о терактах в Брюсселе

Как отмечает телеканал, были арестованы восемь марокканцев и один испанец после проведения 12 рейдов в пяти городах, включая Барселону. По данным телеканала, арестованные — мужчины в возрасте 30-ти и 40 лет. Большинство из них упоминались в полицейском досье в связи с наркоторговлей. По данным Sky News, четверо арестованных подозревают в связях с людьми, причастными к терактам в Брюсселе.

Во время обысков, полиция изъяла документы, компьютеры, электронные носители, огнестрельное оружие и наркотики, в том числе марихуану. Как рассказали Sky News в полиции, сотрудники правоохранительных органов стали следить за подозреваемыми после того, как представитель общественности доложил в полицию о торговле наркотиками.



Как отмечает ABC News со ссылкой на полицию, все девять арестованных были марокканцами, которые живут в Испании. Они были задержаны в Каталонии по подозрению в связи с координатором терактов Усамой Атаром. Как заявил представитель каталонской полиции The Wall Street Journal, пока нет прямых доказательств, которые связывают подозреваемых с терактами в Брюсселе. По его словам, полиция проанализирует документы, электронные носители информации и оружие, которое полиция изъяла во время обысков.



В ноябре 2016 года сообщалось, что по версии следствия, координатором был 32-летний бельгийский джихадист по имени Усама Атар, который работал под псевдонимом Абу Ахмад. Он находился в Сирии и координировал действия террористов, которые совершили теракты в Париже в ноябре 2016 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

В Брюсселе первый взрыв произошел в аэропорту города, затем взрывное устройство сработало на станции метро «Маэльбек». В результате погибли несколько десятков человек, более сотни были ранены. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ.