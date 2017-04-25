Таможенники задержали партию редких птиц

Проследовав в «зеленый» коридор аэропорта, он заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но выдали его сами птицы.

— При вылете из Вьетнама они были усыплены. Но при прилете в Новосибирск некоторые из них проснулись и стали щебетать. Таможенники тщательно проверили багаж пассажира и там обнаружили живой груз. В сумки были сложены картонные коробки с проделанными для воздуха отверстиями. Документов на ввоз птиц у мужчины не было, — заявили в пресс-службе ведомства.

Пассажир сознался, что он знал: на ввоз животных нужно разрешение компетентных служб. Но получить такое разрешение ему не удалось ввиду проблем, возникших при сборе справок и сертификатов. Мужчина также пояснил, что вез пернатых для пополнения своей коллекции в Алтайский край, где он проживает и является сотрудником фирмы по разведению диких птиц.

В предварительном заключении экспертов-орнитологов сказано, что среди задержанных птиц находятся такие редкие, как китайский волчок, украшенный чибис, китайская горлица, зеленоклювая кукушка, красноклювая сильциона, синебровая ночная щурка и буроголовая щурка. В Московском зоопарке сообщили, что всего во Вьетнаме насчитывается 850 видов птиц. Чуть более 40 из них находится под угрозой исчезновения.

Птицы переданы ветеринарной службе и находятся в пункте передержки животных в аэропорту Толмачево.