Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
У оральных контрацептивов нашли необычные побочные эффекты
7 ошибок в оформлении загородного дома
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
23:45 (мск), источник: "Российская газета"

Таможенники задержали партию редких птиц

В пресс-службе Сибирского таможенного управления сообщили, что контрабанду перевозил 39-летний мужчина.

Проследовав в «зеленый» коридор аэропорта, он заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но выдали его сами птицы.

— При вылете из Вьетнама они были усыплены. Но при прилете в Новосибирск некоторые из них проснулись и стали щебетать. Таможенники тщательно проверили багаж пассажира и там обнаружили живой груз. В сумки были сложены картонные коробки с проделанными для воздуха отверстиями. Документов на ввоз птиц у мужчины не было, — заявили в пресс-службе ведомства.

Пассажир сознался, что он знал: на ввоз животных нужно разрешение компетентных служб. Но получить такое разрешение ему не удалось ввиду проблем, возникших при сборе справок и сертификатов. Мужчина также пояснил, что вез пернатых для пополнения своей коллекции в Алтайский край, где он проживает и является сотрудником фирмы по разведению диких птиц.

В предварительном заключении экспертов-орнитологов сказано, что среди задержанных птиц находятся такие редкие, как китайский волчок, украшенный чибис, китайская горлица, зеленоклювая кукушка, красноклювая сильциона, синебровая ночная щурка и буроголовая щурка. В Московском зоопарке сообщили, что всего во Вьетнаме насчитывается 850 видов птиц. Чуть более 40 из них находится под угрозой исчезновения.

Птицы переданы ветеринарной службе и находятся в пункте передержки животных в аэропорту Толмачево.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Мария Шарапова проведет первый матч после дисквалификации
«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за взрыв в метро
Турецкие ВВС нанесли удары по союзникам коалиции в Сирии и Ираке
В Испании арестовали девять человек из-за терактов в Брюсселе
Трамп решил отложить строительство стены на границе
Турция планирует пересмотреть позицию по членству в ЕС
«Спартак» увеличил отрыв от ЦСКА в чемпионате России
Стала известна лучшая в мире купюра 2016 года
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь