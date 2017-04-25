Таможенники задержали партию редких птиц
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Проследовав в «зеленый» коридор аэропорта, он заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию. Но выдали его сами птицы.
— При вылете из Вьетнама они были усыплены. Но при прилете в Новосибирск некоторые из них проснулись и стали щебетать. Таможенники тщательно проверили багаж пассажира и там обнаружили живой груз. В сумки были сложены картонные коробки с проделанными для воздуха отверстиями. Документов на ввоз птиц у мужчины не было, — заявили в
Пассажир сознался, что он знал: на ввоз животных нужно разрешение компетентных служб. Но получить такое разрешение ему не удалось ввиду проблем, возникших при сборе справок и сертификатов. Мужчина также пояснил, что вез пернатых для пополнения своей коллекции в Алтайский край, где он проживает и является сотрудником фирмы по разведению диких птиц.
В предварительном заключении
Птицы переданы ветеринарной службе и находятся в пункте передержки животных в аэропорту Толмачево.