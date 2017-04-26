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09:48 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Стали известны подробности гибели первоклассника в Хадыженске

Пройдя всего 200 метров от школы, мальчик остановился возле ларька с мороженым. Тут и произошла трагедия.

В Хадыженске первоклассника придавил внезапно рухнувший на него холодильник возле торгового павильона. Морозильная камера упала из-за ветра. Или, в этом разбираются следователи, беспечности владельцев ларька. Корреспондент ГТРК «Кубань» Юлия Волкова побывала на месте трагедии.

Отличник, активист, спортсмен. Так отзываются о семилетнем Станиславе в школе. И от нее до места происшествия буквально 200 метров. Он возвращался домой после уроков. Учителя рассказывают, что не один. Такого никогда не было: всегда были рядом друзья, встречала мама. Он был младшим, третьим ребенком в семье.

И в этот раз, даже несмотря на штормовой ветер, не торопился. Остановился возле ларька с мороженым. Как рассказывают школьники, он уже давно стал местом притяжения. Но сейчас здесь только цветы и игрушки. Закрыты даже расположенные рядом торговые точки.

— На малолетнего мальчика рухнула морозильная камера, мальчик погиб на месте. Возбуждено уголовное дело, — говорит Михаил Кушнарев, старший следователь Белореченского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ.

Очевидцы говорят, что все произошло очень быстро. Порыв ветра, мгновение, и холодильник накрыл ребенка. Быстро приехала и скорая. Но спасти школьника не удалось. Следственный комитет сейчас выясняет, был это несчастный случай или вина хозяина торговой точки, ненадежно установившего холодильник.

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