В Сочи шторм разрушил берегоукрепление Олимпийской набережной

23 апреля шторм в акватории Сочи достигал 7 баллов. Волнами подмыло основание опорного бруса, в результате чего просела плита гидротехнического сооружения.

Этот участок принадлежит администрации Краснодарского края, и для оценки нанесенного ущерба на место происшествия выезжала специальная комиссия. По результатам обследования будет составлена смета на восстановление бетонной конструкции. Восстановить набережную обещают к началу курортного сезона, передают «Вести. Сочи».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации Сочи, гидротехнические сооружения по укреплению береговой полосы пляжа возводила компания «Олимпстрой».