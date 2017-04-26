Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
Скончался бывший вице-премьер правительства России
Алла Довлатова рассказала, как худеет после родов
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Страшно до слез: странные автомобили Шанхая
Технотренды в китайских автоновинках в Шанхае
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
22Цвет нации
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
09:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи шторм разрушил берегоукрепление Олимпийской набережной

Шторм в Сочи разрушил 10 метров берегоукрепления пляжа в Имеретинской низменности, которое возводила компания «Олимпстрой».

Источник: ЮГА.ру

23 апреля шторм в акватории Сочи достигал 7 баллов. Волнами подмыло основание опорного бруса, в результате чего просела плита гидротехнического сооружения.

Этот участок принадлежит администрации Краснодарского края, и для оценки нанесенного ущерба на место происшествия выезжала специальная комиссия. По результатам обследования будет составлена смета на восстановление бетонной конструкции. Восстановить набережную обещают к началу курортного сезона, передают «Вести. Сочи».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя администрации Сочи, гидротехнические сооружения по укреплению береговой полосы пляжа возводила компания «Олимпстрой».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия проведет альтернативные Паралимпиаде соревнования для спортсменов страны
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Турция планирует пересмотреть позицию по членству в ЕС
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь