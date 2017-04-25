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22:27 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге арестовали всех задержанных по делу о насилии над детдомовцами

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Кировский районный суд Петербурга во вторник санкционировал арест всех пятерых задержанных по делу о надругательстве над воспитанниками детдома, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Источник: РИА Новости

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме.

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«Кировский районный суд удовлетворил ходатайства об аресте Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова на срок два месяца», — сказала Лебедева.

Она сообщила, что все пятеро являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 132 УК РФ. Лебедева пояснила, что вменяемые подозреваемым деяния описаны в действовавшей на момент совершения преступления редакции Уголовного кодекса РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет заключения.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Виноградов является директором 565-й коррекционной школы, где обучаются воспитанники «Центра для детей-сирот № 8», Елин является старшим воспитателем в этом учреждении, а Соловьев, Покалюк и Прикащиков — его бывшие выпускники.

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