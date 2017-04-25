В Петербурге арестовали всех задержанных по делу о насилии над детдомовцами

По данным управления СК по Петербургу, с 2005 по 2010 год в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе города, группа злоумышленников систематически совершали насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников детского дома 1991−1995 годов рождения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны заместитель директора, два выпускника, родственник сотрудника указанного детского дома, а также директор школы при детском доме.

Кузнецова настаивает на проверке детдомов после ЧП в Петербурге

«Кировский районный суд удовлетворил ходатайства об аресте Михаила Елина, Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка и Станислава Виноградова на срок два месяца», — сказала Лебедева.

Она сообщила, что все пятеро являются подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 132 УК РФ. Лебедева пояснила, что вменяемые подозреваемым деяния описаны в действовавшей на момент совершения преступления редакции Уголовного кодекса РФ — насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста. Санкция статьи предусматривает от восьми до 15 лет заключения.