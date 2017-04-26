Суд оставил «беркутовцев» под стражей еще на два месяца

Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.

До оглашения решения адвокаты настаивали на назначении для подозреваемых меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.

В январе 2017 года Святошинский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для пяти подозреваемых.

18 января 2017 года советник главы СБУ Юрий Тандит и советник главы МВД Шкиряк заявили, что российская сторона включила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в список на обмен заложниками, но исключила возможность их выдачи или обмена.