Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Уральский онколог наживался на пациентах
Как избежать пожаров и протечек в доме?
45-летняя Лера Кудрявцева готова стать мамой во второй раз
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
Обама попросил $400 тысяч за речь на Уолл-стрит Экс-президент США впервые после отставки выступил на публике
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:04 (мск), источник: Ipress.ua

Суд оставил «беркутовцев» под стражей еще на два месяца

Святошинский районный суд Киева оставил под стражей пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», подозреваемых в массовых расстрелах протестующих Евромайдана, еще на 60 суток.

Источник: Ipress.ua

Следующее заседание по делу назначено на 16 мая.

До оглашения решения адвокаты настаивали на назначении для подозреваемых меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Напомним, 16 февраля 2016 года суд объединил в одно производство дела против пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, подозреваемых в убийстве 48 активистов Евромайдана.

В январе 2017 года Святошинский районный суд. Киева удовлетворил ходатайство обвинения о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для пяти подозреваемых.

18 января 2017 года советник главы СБУ Юрий Тандит и советник главы МВД Шкиряк заявили, что российская сторона включила бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут» в список на обмен заложниками, но исключила возможность их выдачи или обмена.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Суд оставил пятерых экс-"беркутовцев" под стражей еще на два месяца
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
SpaceX осуществит запуск спутника для американской разведки
В России могут запретить алкоэнергетики
Эсминец США избежал столкновения с иранским боевым кораблем
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
Россиян освободят от поверок счетчиков
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Появились первые списки хрущевок, идущих под снос
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь