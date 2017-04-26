В Ростове на Вавилова произошла автоавария с участием машины ДПС

По свидетельствам очевидцев, машина ДПС двигалась по Вавилова в сторону Таганрогской и поворачивала на Изыскательский. В этот момент произошло столкновение с Hyundai Elantra, которая по Вавилова направлялась к Королева. Обе машины от удара выкинуло на обочину, обе машины врезались в столбы.

На месте работали эксперты ГИДДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.