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00:55 (мск), источник: РБК

В США 14 школьников пострадали в произошедшем из-за оленя ДТП

В результате аварии в штате Кентукки пострадали 14 школьников. Их автобус врезался в дерево после того, как водитель врезался в дерево из-за выбежавшего на дорогу оленя, сообщает ABC News.

Источник: AFP 2017

Инцидент произошел к юго-востоку от города Лексингтон в лесистой местности. Увидев животное на дороге, водитель резко вылетел руль и вылетел с дороги. 14 школьников были госпитализированы, также пострадал и водитель. По словам врачей, их травмы не представляют угрозу для жизни.

Ранее, 30 марта, в США в ДТП с автобусом погибли 12 человек. Автобус, в котором находились пожилые прихожане баптистской церкви, врезался в ехавший ему навстречу пикап.

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