В США 14 школьников пострадали в произошедшем из-за оленя ДТП
В результате аварии в штате Кентукки пострадали 14 школьников. Их автобус врезался в дерево после того, как водитель врезался в дерево
В результате аварии в штате Кентукки пострадали 14 школьников. Их автобус врезался в дерево после того, как водитель врезался в дерево
Инцидент произошел к
Ранее, 30 марта, в США в ДТП с автобусом погибли 12 человек. Автобус, в котором находились пожилые прихожане баптистской церкви, врезался в ехавший ему навстречу пикап.