В США 14 школьников пострадали в произошедшем из-за оленя ДТП

Инцидент произошел к юго-востоку от города Лексингтон в лесистой местности. Увидев животное на дороге, водитель резко вылетел руль и вылетел с дороги. 14 школьников были госпитализированы, также пострадал и водитель. По словам врачей, их травмы не представляют угрозу для жизни.

Ранее, 30 марта, в США в ДТП с автобусом погибли 12 человек. Автобус, в котором находились пожилые прихожане баптистской церкви, врезался в ехавший ему навстречу пикап.