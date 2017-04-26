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08:09 (мск), источник: РБК - Украина

Аваков сообщил подробности задержания подозреваемых в краже «Апостола»

Фигуранты дела о краже первой печатной книги в Украине «Апостол», задержанные во вторник, 25 апреля, в одном из ресторанов в центре Киева, являются членами преступной группы, которая специализировалась на кражах антиквариата и работала «на заказ».

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, почти год департаменты уголовного розыска и криминальной разведки Нацполиции совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ проводили работу по розыску раритета.

«Были организованы сложные оперативные мероприятия, отработаны связи возможных подозреваемых и посредников, оперативники работали непосредственно в среде похитителей. По имеющейся информации была попытка продажи книги в Российскую Федерацию», — отметил глава МВД.

Аваков добавил, что изначально «продавцы» просили за книгу 150 тыс. долларов, однако сошлись на 100 тысячах.

«Поскольку торговались они с работниками полиции, в результате получат не деньги, а срок. Сейчас у них проходят обыски. Возможно, в результате этой операции удастся вернуть и другие похищенные артефакты», — сказал глава МВД.

Ранее во вторник, 25 апреля, в прокуратуре Киева заявили о задержании трех причастных к краже первой печатной книги в Украине «Апостол».

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