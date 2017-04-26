Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
Согласно версии американской стороны, корабль иранского Корпуса «стражей исламской революции» подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу Mahan.
Согласно версии американской стороны, корабль иранского Корпуса «стражей исламской революции» подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу Mahan.
При выполнении маневра экипаж Mahan привел в готовность вооружения, сообщил во вторник телеканал Fox News.
По сведениям его источников в Пентагоне, инцидент произошел в понедельник. Согласно версии американской стороны, иранский боевой корабль подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу. Последний сменил курс, чтобы избежать сближения. При этом на Mahan включили сирену, зажгли опознавательные огни и привели в готовность вооружения, информировал телеканал.