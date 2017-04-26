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03:34 (мск), источник: ТАСС

Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля

Согласно версии американской стороны, корабль иранского Корпуса «стражей исламской революции» подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу Mahan.

Источник: U.S. Navy

НЬЮ-ЙОРК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Ракетный эсминец ВМС США Mahan изменил курс с целью пройти на безопасном расстоянии от корабля иранского Корпуса «стражей исламской революции» (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ) в Персидском заливе.

При выполнении маневра экипаж Mahan привел в готовность вооружения, сообщил во вторник телеканал Fox News.

По сведениям его источников в Пентагоне, инцидент произошел в понедельник. Согласно версии американской стороны, иранский боевой корабль подошел на расстояние 914 м к американскому эсминцу. Последний сменил курс, чтобы избежать сближения. При этом на Mahan включили сирену, зажгли опознавательные огни и привели в готовность вооружения, информировал телеканал.

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