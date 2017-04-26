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03:48 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Движение транспорта ограничено на участке Минского шоссе в Подмосковье из-за ДТП с участием четырех фур

В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Источник: РИА "Новости"

«На Минском шоссе произошло столкновение четырех фур. В результате происшествия один водитель погиб, еще один пострадал», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что из-за ДТП ограничено движения транспорта на участке 86−96 км Минского шоссе.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что для ликвидации последствий аварии привлекались спасатели. «На месте происшествия розлива топлива нет, возгорания не последовало», — уточнили в ведомстве.

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Движение транспорта ограничено на участке Минского шоссе в Подмосковье из-за ДТП с участием четырех фур
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