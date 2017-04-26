Движение транспорта ограничено на участке Минского шоссе в Подмосковье из-за ДТП с участием четырех фур
В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В Подмосковье произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, погиб один человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
«На Минском шоссе произошло столкновение четырех фур. В результате происшествия один водитель погиб, еще один пострадал», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что
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