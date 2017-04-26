В Иркутске задержан нетрезвый мужчина, ударивший стоматолога

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, предварительно установлено, что агрессивный иркутянин был обезврежен ответной реакцией, подоспевшим охранником и очевидцем. В действиях доставленного в отдел полиции иркутянина усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ, проверка по данному факту продолжается.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области со ссылкой на главного врача областной стоматологической поликлиники Алексея Литвинцева, мужчина ввалился в кабинет стоматолога-хирурга, начал оскорблять врача, настоятельно рекомендовать специалисту немедленно оказать ему помощь, выражаясь нецензурно. Свидетелями случившегося cnfkbпациенты и медицинский персонал. Врач аргументировал отказ состоянием пациента, а также попросил прекратить оскорблять его, указав на то, что иначе он будет вынужден вызвать полицию. Нападавший прореагировал на слова о полиции крайне агрессивно и нанес врачу удар. Находящийся рядом пациент помог врачу, хулиган был задержан и передан прибывшим правоохранителям.