Большинство пострадавших в ДТП в Польше гродненцев доставили в Гродно

Участники турпоездки в начале четвертого утра прибыли в пункт пропуска Брузги на белорусско-польской границе. В Польшу за пассажирами попавшего в ДТП белорусского автобуса компания-перевозчик отправила резервное транспортное средство еще ранним утром 25 апреля, однако вся группа ожидала людей, доставленных в больницы, и решения польских медиков о том, всех ли пострадавших отпускать домой в этот же день. В итоге в медучреждениях Польши остались 8 пострадавших, они будут доставлены домой на днях, после завершения обследований. Остальные выбыли из Лодзи в Гродно вечером. На границу в автобусе прибыли 33 пассажира и три водителя, включая находившихся в опрокинувшемся транспортном средстве.

Сотрудники пограничной и таможенной служб оперативно провели необходимые процедуры, туристам даже не пришлось выходить из автобуса. Люди устали от длительной дороги и неохотно делились информацией о произошедшем. Позже в Гродно, где людей встречали близкие, рассказывали, что все организационные вопросы с пребыванием, оказанием медицинской помощи в Польше и доставкой на родину были решены на высоком уровне.

«В Польше тем, кто не пострадал, нам было предоставлено помещение для ожидания, остальных доставили в разные больницы Варшаве, Лодзи и других городках. Всех даже при минимальных травмах обследовали, выполнили томографию, отдали снимки с собой. Причина аварии пока неизвестна, все произошло очень быстро, но люди помогали один другому, выбирались через люк и окна», — рассказывает участник путешествия Александр Громов. Среди участников турпоездки — две 15-летних школьницы, они прибыли в Гродно.

Автобус с белорусскими туристами попал в аварию около 4 утра 25 апреля на автодороге М2 примерно в 80 км от Варшавы. Он вез людей в Гродно после экскурсии в Прагу. Причины ДТП пока выясняются, известно, что автобус съехал в кювет и опрокинулся, водитель на момент ДТП был трезв. Турпоездку организовала гродненская туристическая компания, для чего воспользовалась услугами пассажирских перевозок ЧТУП «ИвАнТур».

32 пассажира в автобусе оказались сотрудниками ЗАО «ГродноТоргСервис». Фирма запланировала корпоративную экскурсию в Прагу к длинным выходным, заказав ее у проверенной компании, с которой сотрудничает всегда. Часть расходов за поездку взял на себя профсоюз, часть оплатили сами путешественники.

Директор компании встретил свои коллег на выезде из границы, а в Гродно их встречали также некоторые коллеги. Были оформлены необходимые документы, страховые полисы, поэтому люди получат все положенные компенсации.

Поврежденный автобус позже, после завершения всех необходимых экспертиз, транспортируют в Гродно.

Гродненские медики в случае необходимости готовы оказать любую последующую помощь пострадавшим.

По уточненным данным, всего пострадали 17 человек, они доставлены в больницу. Одна из пассажирок автобуса с наиболее серьезными травмами на вертолете отправлена в медучреждение.