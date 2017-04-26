Браконьеров задержали в одном из заказников Хабаровского края
В заказнике «Хехцирский», в урочище реки Чирки, госинспекторы задержали двоих браконьеров. С собой у нарушителей были заряженные гладкоствольные ружья.
В заказнике «Хехцирский», в урочище реки Чирки, госинспекторы задержали двоих браконьеров. С собой у нарушителей были заряженные гладкоствольные ружья.
Задержанные рассказали, что оказались в заказнике случайно, сбившись с дороги. Они также уверяли, что не видели предупреждающего аншлага.
В отношении браконьеров составили протоколы об административном нарушении. Оружие и боеприпасы у них изъяли и передали все в ОВД Хабаровского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на