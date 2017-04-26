Браконьеров задержали в одном из заказников Хабаровского края

Задержанные рассказали, что оказались в заказнике случайно, сбившись с дороги. Они также уверяли, что не видели предупреждающего аншлага.

В отношении браконьеров составили протоколы об административном нарушении. Оружие и боеприпасы у них изъяли и передали все в ОВД Хабаровского района, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Приамурье».