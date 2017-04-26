«Мощный удар»: в центре Красноярска о «Рено» разбился «Мерседес» с автоледи
ДТП произошло накануне вечером на перекрестке ул. Бограда и Декабристов, одной из иномарок управляла женщина.
ДТП произошло накануне вечером на перекрестке ул. Бограда и Декабристов, одной из иномарок управляла женщина.
В результате «мощного удара» в центре Красноярска «разворотило» Renault Duster и Mercedes. Как подтвердили Newslab.ru в
Очевидцы сообщили, что автомобиль «Рено» двигался прямо по ул. Бограда, а «Мерседес» якобы поворачивал налево. Судя по фотографиям, обе иномарки получили серьезные повреждения.
В полиции пояснили, что в результате ДТП никто из людей не пострадал. Кто спровоцировал аварию, пока неизвестно. Сообщается лишь, что за рулем автомобиля Mercedes находилась женщина, другой машиной управлял мужчина.
Обсуждая последствия ДТП,