Toyota Land Cruiser сгорела на улице Партизанской в Иркутске

Автомобиль Toyota Land Cruiser подожгли на улице Партизанской в Иркутске в ночь на 26 апреля. Общая площадь возгорания составила 3 кв. метра. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.