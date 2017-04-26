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09:26 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Toyota Land Cruiser сгорела на улице Партизанской в Иркутске

По предварительной версии, автомобиль подожгли.

Автомобиль Toyota Land Cruiser подожгли на улице Партизанской в Иркутске в ночь на 26 апреля. Общая площадь возгорания составила 3 кв. метра. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар начался в 04.00. Спустя несколько минут возгорание удалось локализовать.

«Пожар был полностью ликвидирован в 04.08», — отметили в ведомстве.

От МЧС России привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

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