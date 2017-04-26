Toyota Land Cruiser сгорела на улице Партизанской в Иркутске
По предварительной версии, автомобиль подожгли.
По предварительной версии, автомобиль подожгли.
Автомобиль Toyota Land Cruiser подожгли на улице Партизанской в Иркутске в ночь на 26 апреля. Общая площадь возгорания составила 3 кв. метра. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Пожар начался в 04.00. Спустя несколько минут возгорание удалось локализовать.
«Пожар был полностью ликвидирован в 04.08», — отметили в ведомстве.
От МЧС России привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.