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09:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего школьника ищут родные и полиция в пригороде Хабаровска

Близкие ищут ребенка с 24 апреля текущего года.

Хабаровск, 26 апреля, AmurMedia.

Несовершеннолетнего Сергея Раецкого ищут сегодня родные и сотрудники полиции в Хабаровском районе. Мальчик пропал в минувший понедельник, 24 апреля, и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно, сообщил корр. ИА AmurMedia руководитель хабаровского поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» Сергей Савельев.

— Сообщение о пропавшем ребенке к нам поступило сегодня в 01.00 ночи по местному времени, поэтому мы пока на данном этапе только составили ориентировку со всеми необходимыми данными о школьнике и начали сбор информации. Все остальное пока уточняется. Информация поступила из полиции с просьбой о содействии в поисках, — отметил Сергей Савельев.

Все, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем подростке, могут обращаться по телефонам горячей линии ПСО «Амур-Поиск» 8−909−857−63−00, 8−909−870−02−03 или 02.

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