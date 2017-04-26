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07:46 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кудымкарском районе мужчина спас двух женщин из горящего здания

Сгорело помещение почты.

Здание почты сгорела в Кудымкарском районе, в селе Пешнигорт. Внутри деревянной постройки находились две сотрудницы «Почты России». Женщины почувствовали запах дыма и увидели, что загорелось крыльцо здания, пишет ParmaNews. Сотрудницы почты стали звать на помощь. Их спас проходящий мимо мужчина. Он вырвал решётку на окне и помог женщинам выбраться из горящего здания.

Здание не подлежит, в нём полностью сгорели крыша и стены. По факту пожара проводится проверка.

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