В Кудымкарском районе мужчина спас двух женщин из горящего здания

Здание почты сгорела в Кудымкарском районе, в селе Пешнигорт. Внутри деревянной постройки находились две сотрудницы «Почты России». Женщины почувствовали запах дыма и увидели, что загорелось крыльцо здания, пишет ParmaNews. Сотрудницы почты стали звать на помощь. Их спас проходящий мимо мужчина. Он вырвал решётку на окне и помог женщинам выбраться из горящего здания.

Здание не подлежит, в нём полностью сгорели крыша и стены. По факту пожара проводится проверка.