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07:46 (мск), источник: Om1.ru

В Омске в лобовой аварии столкнулись мотоцикл и легковушка

Участники аварии остались живы, но получили травмы.

Поскольку сезон мотоциклов открылся, начались ДТП с участием «железных коней». Вчера на улице Карбышева около 20:00 часов случилась серьезная авария: мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулись лоб в лоб.

Как утверждают очевидцы и как можно увидеть на видеозаписи, «семерка» на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где влетела в мотоцикл.

В итоге у машины передняя часть оказалась практически уничтожена, судя по фотографиям, восстановить автомобиль с такими повреждениями уже вряд ли получится. У «семерки» разбит моторный отсек, лобовое стекло, оторвало переднее правое колесо.

От мотоцикла осталась только бесформенная груда металла — байк буквально смят.

Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв — и автомобилист, и мотоциклист остались живы. Однако, по словам свидетелей, у водителя мотоцикла сломаны обе ноги. Пострадал также и пассажир мотоциклиста.

Видеозапись с моментом аварии можно посмотреть, перейдя по ссылке (Осторожно, присутствует ненормативная лексика).

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