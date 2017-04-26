В Омске в лобовой аварии столкнулись мотоцикл и легковушка

Поскольку сезон мотоциклов открылся, начались ДТП с участием «железных коней». Вчера на улице Карбышева около 20:00 часов случилась серьезная авария: мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулись лоб в лоб.

Как утверждают очевидцы и как можно увидеть на видеозаписи, «семерка» на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где влетела в мотоцикл.

В итоге у машины передняя часть оказалась практически уничтожена, судя по фотографиям, восстановить автомобиль с такими повреждениями уже вряд ли получится. У «семерки» разбит моторный отсек, лобовое стекло, оторвало переднее правое колесо.

От мотоцикла осталась только бесформенная груда металла — байк буквально смят.