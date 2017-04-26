В Омске в лобовой аварии столкнулись мотоцикл и легковушка
Участники аварии остались живы, но получили травмы.
Участники аварии остались живы, но получили травмы.
Поскольку сезон мотоциклов открылся, начались ДТП с участием «железных коней». Вчера на улице Карбышева около 20:00 часов случилась серьезная авария: мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-2107» столкнулись лоб в лоб.
Как утверждают очевидцы и как можно увидеть на видеозаписи, «семерка» на большой скорости выехала на полосу встречного движения, где влетела в мотоцикл.
В итоге у машины передняя часть оказалась практически уничтожена, судя по фотографиям, восстановить автомобиль с такими повреждениями уже вряд ли получится. У «семерки» разбит моторный отсек, лобовое стекло, оторвало переднее правое колесо.
От мотоцикла осталась только бесформенная груда металла — байк буквально смят.
Как утверждают очевидцы, обошлось без жертв — и автомобилист, и мотоциклист остались живы. Однако, по словам свидетелей, у водителя мотоцикла сломаны обе ноги. Пострадал также и пассажир мотоциклиста.
Видеозапись с моментом аварии можно посмотреть, перейдя по ссылке (Осторожно, присутствует ненормативная лексика).