В Киеве неизвестный открыл огонь на остановке, трое раненых

Об этом сообщила Нацполиция.

По информации, двое мужчин стояли на остановке, к ним подошли еще четверо. Между компаниями возник конфликт, а затем началась драка. Один из мужчин достал травматическое оружие и начал стрелять. Трое мужчин получили ранения. Сам стрелок скрылся с места события.

Все раненые находятся в больнице, еще двух участников конфликта доставили в полицию.

Начато уголовное производство. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.