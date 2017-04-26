В Киеве неизвестный открыл огонь на остановке, трое раненых
Ночью на границе Подольского и Оболонского районов Киева неизвестный открыл огонь на остановке. Трое человек ранены.
Ночью на границе Подольского и Оболонского районов Киева неизвестный открыл огонь на остановке. Трое человек ранены.
Об этом сообщила Нацполиция.
По информации, двое мужчин стояли на остановке, к ним подошли еще четверо. Между компаниями возник конфликт, а затем началась драка. Один из мужчин достал травматическое оружие и начал стрелять. Трое мужчин получили ранения. Сам стрелок скрылся с места события.
Все раненые находятся в больнице, еще двух участников конфликта доставили в полицию.
Начато уголовное производство. Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.