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09:23 (мск), источник: Губерния онлайн

Китаянку с 500 полисами ОСАГО задержали в аэропорту Хабаровска

Пачку бланков женщина привезла из Пекина — при том, что печатать подобные документы имеет право только Гознак.

В аэропорту краевой столицы таможенники изъяли 500 бланков полисов автогражданской ответственности (ОСАГО) у гражданки Китая. Пассажир выбрала для пересечения границы «зеленый коридор» и не задекларировала печатную продукцию, явно не предназначенную для личного пользования, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской таможни.

По словам женщины, бланки ОСАГО она везла по просьбе своего друга из Пекина в Москву, а в Хабаровске оказалась транзитом. В столице России курьера должен был встретить другой человек.

Сейчас бланки направлены на экспертизу, а девушка, перевозившая документы, направилась дальше по пути следования.

«На первый взгляд продукция ничем не отличается от оригинала: шаблон для заполнения, цвет и даже наличие водяного знака свидетельствуют о том, что “товар готов к использованию”. В то же время сейчас участились случаи оформления фальшивой страховки, по которой клиенты потом не могут получить выплаты. Экспертиза установит, являются ли бланки подлинными. Однако по нашей информации, печататься такая продукция в Китае не может. Такие бланки делают только в России, изготавливает их Гознак», — пояснили в пресс-службе Хабаровской таможни.

Если подлинность бланков будет подтверждена, в отношении гражданки Китая будет возбуждено дело об административном правонарушении — ей грозит ответственность за то, что она не задекларировала товар, не относящийся к вещам для личного пользования. Если же бланки окажутся фальшивками, материалы будут переданы в органы внутренних дел.

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