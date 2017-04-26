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09:19 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярец пытался перелезть на соседний балкон и погиб

Местные жители предположили, что он мог находиться под действием наркотиков.

В красноярских Водниках странный мужчина лазил по балкону и сорвался с 8-го этажа. Как рассказали местные жители, несчастный случай произошел в 7 часов вечера 25 апреля в доме № 79 по ул. Алёши Тимошенкова.

С их слов, мужчина 30−35 лет упал с 8 этажа. Они также предположили, что он мог находиться под действием наркотиков. «Он бегал по балкону и кричал непонятные слова, очевидцы вызвали полицию только через час после того, как он упал», — сообщается в одном из красноярских пабликов. Там же было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина вылазит с балкона и перемещается по нему.

Однако другая жительница рассказала, что позвонила в полицию, еще когда мужчина первые 5 минут кричал на балконе. А другая жительница микрорайона якобы побежала к участковому, который находится в этом же доме. «Когда полиция пришла к нему, он не открывал и пытался сбежать на балкон ниже от них. А в таком состоянии было понятно, что 100% упадет», — рассказала женщина.

В пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» Newslab.ru подтвердили, что мужчина упал и скончался, дело передали следователям.

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