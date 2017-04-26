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09:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Умная техника ищет пожары в приморском заповеднике

Объединенная дирекция Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» впервые использует квадрокоптер для мониторинга лесных пожаров. Оператор дрона поднимает технику на высоту в 200 метров, откуда при хорошей видимости можно отследить площадь в радиусе 20 километров, сообщает ИА «Дейта».

«С помощью квадрокоптера сотрудники заповедника зафиксировали очаг возгорания в районе ключа Пасечный. Огонь охватил площадь в 140 гектар. Эта территория не относится к особо охраняемым, но находится близко к границам национального парка «Зов тигра». Из-за сильного ветра возникла опасность, что пожар распространится вплоть до нацпарка и нанесет ущерб охраняемой территории. Поэтому на место незамедлительно прибыла группа госинспекторов заповедника в составе восьми человек, вооруженных воздуходувками и переносными ранцевыми огнетушителями. Специалисты боролись с огнем в общей сложности в течение трех дней, и лесной пожар был полностью потушен. За прошедший период сотрудниками ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л. Г. Капланова и национального парка «Зов тигра» на сопредельной территории было потушено еще два пожара», — говорится в сообщении заповедника.

В весенний пожароопасный период, с начала апреля и до конца мая, государственные инспектора отделов охраны и лесохозяйственной деятельности усиленно патрулируют территорию заповедника, ежедневно выезжают по заранее определенным маршрутам, отслеживают очаги возгорания, в том числе — и с помощью дрона.

Специалисты устраивают и обновляют минерализованные полосы, которые должны стать преградой на пути огня, чистят тропы от валежника.

По словам руководителя объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимира Арамилева, причинами весенних лесных пожаров чаще всего являются сельскохозяйственные палы — выжигание прошлогодней травы, которое устраивают местные жители.

«Существует ошибочное мнение, что для лучшего роста новой травы на пастбищах нужно сжечь прошлогоднюю. Но на самом деле огонь наносит заметный ущерб плодородию почвы, в которой сгорают органические вещества, необходимые для роста растений. На сегодняшний момент палы полностью запрещены, в том числе и так называемые “контролируемые”, однако одними запретами людей не остановить. В преддверии пожароопасного сезона мы проводим разъяснительную работу среди населения, сотрудники отдела экопросвещения заповедника распространяют листовки, обходят собственников полей, беседуют с людьми, и это дает свои результаты», — подчеркивает Владимир Арамилев.

Анна Иваницына.

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