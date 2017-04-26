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07:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

45-летний мужчина скончался на могиле отца в Бердске

25 апреля, в Родительский день, 45-летний мужчина приехал на городской погост на могилу своего отца, где умер от сердечной недостаточности, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

Источник: Вести - Новосибирск

45-летний мужчина скончался на могиле отца в Бердске, сообщает «Курьер. Среда. Бердск».

25 апреля, в Родительский день, 45-летний мужчина приехал на городской погост на могилу своего отца. Он приехал вместе со своей матерью. Вероятно, мужчина сильно разволновался у надгробия отца — ему стало плохо, прохожие вызвали «скорую помощь».

Врачи пытались спасти мужчину, но он погиб. При жизни бердчанин страдал сердечной недостаточностью.

В Родительский день на дороге к бердскому кладбищу организовалась многокилометровая пробка, люди часами не могли попасть на могилы близких.

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