Редкая модель «Жигулей» разбилась в Новосибирске

Столкновение ВАЗ-21123 и Toyota Corolla произошло вечером 25 апреля на перекрестке улиц Кошурникова, Никитина и Автогенной. Водитель отечественной машины ехал по Кошурникова в сторону улицы Бориса Богаткова и врезался в иномарку, совершавшую левый поворот на Автогенную.

В момент прибытия аварийной команды водителя купе на месте не оказалось. По словам очевидцев, он сообщил, что отправился в магазин и вскоре вернется, после чего сел в другой автомобиль и уехал. Владелец Toyota рассказал, что «Лада» двигалась на красный сигнал светофора, а управлявший ей мужчина вел себя неадекватно.

«Прошло уже больше двух часов, “Лада” стоит открытая, и из нее играет музыка, а водитель так из магазина и не вернулся», — говорится в сообщении «Автоспаса».

Купе ВАЗ-21123 является трехдверной модификацией хэтчбека ВАЗ-2112. Машина выпускалась малыми сериями с 2002 по 2009 годы, всего было выпущено около 11 тысяч автомобилей. Между трех и пятидверными версиями 130 различий, из них 57 изменений касаются деталей кузова.