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09:18 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье нашли массовые нарушения в работе по охране лесов от пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Прокуратура с начала года выявила свыше 175 нарушений обеспечения охраны лесов от пожаров в Приморье, где складывается пожароопасная обстановка и введен особый противопожарный режим.

Источник: РИА Новости

По состоянию на 25 апреля, на землях лесного фонда зарегистрировано 209 пожаров на общей площади 6 676 гектаров. Сейчас все пожары ликвидированы. На особо охраняемых природных территориях зафиксировано восемь природных пожаров, огнем пройдено более 7 448 гектаров.

«Всего территориальными прокурорами в сфере исполнения законодательства об охране лесов от пожаров и защите населения от чрезвычайных ситуаций за истекший период 2017 года выявлено свыше 175 нарушений закона, принято более 100 мер реагирования», — отмечает прокуратура края.

По данным ведомства, нарушения выявлены в работе органов местного самоуправления, которые не создали минерализованные полосы, а также в деятельности краевых учреждений, органов исполнительной власти края, ГУ МЧС России по Приморскому краю и хозяйствующих субъектов.

В частности отмечается, что в 2017 году «Приморской авиабазе», которая занимается тушением пожаров, не обеспечили надлежащее финансирование. В адрес департамента лесного хозяйства Приморского края внесено представление, субсидии доведены до КГКУ «Приморская авиабаза». Кроме того, и.о. директора департамента привлечен к административной ответственности.

«Также, по мнению прокуратуры, администрация края при реализации переданных ей полномочий в сфере осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в достаточном объеме не использовала собственные материальные ресурсы и финансовые средства для надлежащего осуществления возложенных задач в указанной сфере. С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой края губернатору Приморского края внесено представление», — отмечает прокуратура.

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