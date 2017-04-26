Дело Дудко будет рассматривать судья, арестовавший бизнесмена Сиволапа
В октябре прошлого года предприниматель бросил в пристава бутылку с балкона, отчего тот в итоге скончался.
В октябре прошлого года предприниматель бросил в пристава бутылку с балкона, отчего тот в итоге скончался.
Уголовное дело Олега Дудко, совершившего покушение на
«Вчера материалы уголовного дела были переданы судье. Однако дата первого заседания пока не назначена», — сообщили «АиФ-Урал» в Чкаловоском районном суде Екатеринбурга.
Судья Александр Кабанов известен тем, что арестовал екатеринбургского предпринимателя Виталия Сиволапа, который 5 октября 2016 года бросил с балкона своей квартиры бутылкой
Другое дело, которое будет рассматривать по существу Кабанов, о покушении на жизнь бывшего начальника екатеринбургской полиции Бориса Тимониченко. На скамье подсудимых — подозреваемый бывший сотрудник уголовного розыска РОВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга Олег Дудко.
По данным следствия, 19 февраля 2016 года Дудко выстрелил в голову Тимониченко из пистолета, а затем скрылся на автомобиле, управляемым его пособником Игорем Казаковым. Дело второго подсудимого рассматривает другой судья Чкаловского райсуда — Валерий Савельев.