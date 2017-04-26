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07:15 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Дело Дудко будет рассматривать судья, арестовавший бизнесмена Сиволапа

В октябре прошлого года предприниматель бросил в пристава бутылку с балкона, отчего тот в итоге скончался.

Уголовное дело Олега Дудко, совершившего покушение на экс-начальника полиции Екатеринбурга Бориса Тимониченко, будет рассматривать судья Чкаловского райсуда Александр Кабанов, передает корреспондент «АиФ-Урал» в среду, 26 апреля.

«Вчера материалы уголовного дела были переданы судье. Однако дата первого заседания пока не назначена», — сообщили «АиФ-Урал» в Чкаловоском районном суде Екатеринбурга.

Судья Александр Кабанов известен тем, что арестовал екатеринбургского предпринимателя Виталия Сиволапа, который 5 октября 2016 года бросил с балкона своей квартиры бутылкой из-под виски в судебного пристава Сергея Дмитриева. Брошенный предмет попал в голову сотрудники сотруднику УФССП, отчего тот впал в кому, а 20 марта этого года скончался, не приходя в сознание. По факту было возбуждено уголовное ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»). Бизнесмену грозит пожизненное лдишение свободы.

Другое дело, которое будет рассматривать по существу Кабанов, о покушении на жизнь бывшего начальника екатеринбургской полиции Бориса Тимониченко. На скамье подсудимых — подозреваемый бывший сотрудник уголовного розыска РОВД Орджоникидзевского района Екатеринбурга Олег Дудко.

По данным следствия, 19 февраля 2016 года Дудко выстрелил в голову Тимониченко из пистолета, а затем скрылся на автомобиле, управляемым его пособником Игорем Казаковым. Дело второго подсудимого рассматривает другой судья Чкаловского райсуда — Валерий Савельев.

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