Омские полицейские сообщили подробности аварии на ул. Лукашевича

Погибший пешеход в ДТП на ул. Лукашкевича, вероятно, был пьян, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Информация об аварии поступила в дежурную часть ГИБДД в 22.50 25 апреля.

За рулём Toyota Corolla был 20-летний омич. Он ехал со стороны ул. Дианова и в районе дома № 14/4А сбил 26-летнего пешехода, переходившего дорогу на красный свет.

Мужчина умер на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Во время проверки полицейские установят все обстоятельства и причины ДТП.