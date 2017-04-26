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07:13 (мск), источник: АиФ Омск

Омские полицейские сообщили подробности аварии на ул. Лукашевича

Погибший мужчина, скорее всего, был пьян.

Погибший пешеход в ДТП на ул. Лукашкевича, вероятно, был пьян, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Информация об аварии поступила в дежурную часть ГИБДД в 22.50 25 апреля.

За рулём Toyota Corolla был 20-летний омич. Он ехал со стороны ул. Дианова и в районе дома № 14/4А сбил 26-летнего пешехода, переходившего дорогу на красный свет.

Мужчина умер на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Во время проверки полицейские установят все обстоятельства и причины ДТП.

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