Челябинец получил 3 года за угрозы пустить пасынка «на мясо»
И распускание кулаков.
И распускание кулаков.
24-летнего челябинца осудили за избиение 5-летнего пасынка и угрозы убийством. Мужчине дали 3 года колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в
Отчим учил ребенка чтению и письму, жестоко наказывая за ошибки. Мужчина избивал мальчика кожаным ремнем и деревянной лопаткой, а также грозился «пустить его на мясо», если малыш проболтается
Мать мальчика, оправдывая сожителя, на суде заявила, что сын падал, катаясь на роликах,
Мальчик помещен в