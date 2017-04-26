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07:24 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Челябинец получил 3 года за угрозы пустить пасынка «на мясо»

И распускание кулаков.

24-летнего челябинца осудили за избиение 5-летнего пасынка и угрозы убийством. Мужчине дали 3 года колонии общего режима, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Курчатовского районного суда.

Отчим учил ребенка чтению и письму, жестоко наказывая за ошибки. Мужчина избивал мальчика кожаным ремнем и деревянной лопаткой, а также грозился «пустить его на мясо», если малыш проболтается кому-то из чужих. Мать ребенка не вмешивалась в «воспитательный процесс». Ссадины и кровоподтеки заметили воспитатели детсада, которые заявили в полицию.

Мать мальчика, оправдывая сожителя, на суде заявила, что сын падал, катаясь на роликах, из-за чего и появились синяки.

Мальчик помещен в социально-реабилитационный центр.

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