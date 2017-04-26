Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Молодожены во время медового месяца заразились крысиным паразитом
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Ирина Шейк показала, как проводит декретный отпуск
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
07:41 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале девятиклассник погиб, спрыгнув с водонапорной башни

Причиной суицида могла стать несчастная любовь.

Девятиклассник погиб в Нагайбакском районе. По предварительным данным, юноша прыгнул с водонапорной башни.

По данным источника «АиФ-Челябинск», происшествие случилось утром во вторник, 25 апреля. Тело 16-летнего мальчика нашли в 9:20 около котельной на улице Мира в посёлке Северный.

«По предварительным данным, подросток покончил с собой, спрыгнув с водонапорной башни высотой в 30 метров. Причиной могла стать несчастная любовь, соответсвующую информацию нашли в телефоне погибшего».

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, на днях аналогичное происшествие случилось в Кизильском районе, где подросток повесился из-за несчастной любви.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Вместо пенсионного удостоверения в Югре выдают справки
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
SpaceX осуществит запуск спутника для американской разведки
В России могут запретить алкоэнергетики
Эсминец США избежал столкновения с иранским боевым кораблем
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь