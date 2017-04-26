На Южном Урале девятиклассник погиб, спрыгнув с водонапорной башни

Девятиклассник погиб в Нагайбакском районе. По предварительным данным, юноша прыгнул с водонапорной башни.

По данным источника «АиФ-Челябинск», происшествие случилось утром во вторник, 25 апреля. Тело 16-летнего мальчика нашли в 9:20 около котельной на улице Мира в посёлке Северный.

«По предварительным данным, подросток покончил с собой, спрыгнув с водонапорной башни высотой в 30 метров. Причиной могла стать несчастная любовь, соответсвующую информацию нашли в телефоне погибшего».

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.