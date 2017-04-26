Остались одни угли: на берегу у отеля Ramada в Екатеринбурге полностью сгорело летнее кафе
В Екатеринбурге на берегу у отеля Ramada полностью сгорело летнее кафе. Пожар произошел вчера вечером.
В Екатеринбурге на берегу у отеля Ramada полностью сгорело летнее кафе. Пожар произошел вчера вечером.
Как сообщили Накануне.RU в службе спасения «Сова», в тушении были задействованы 10 человек личного состава и три единицы техники. Площадь пожара составила 40 кв.м.
Пожарным удалось справиться с огнем, но кафе оказалось уничтожено полностью. Причина возгорания сейчас устанавливается.