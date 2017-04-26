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08:05 (мск), источник: dostup1.ru

Более 9 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъято у предпринимателя в Челябинске

Правообладателям нанесен ущерб на общую сумму более 750 тыс. рублей.

В Челябинске полицейские изъяли более 9 тыс. бутылок немаркированной алкогольной продукции — возбуждено два уголовных дела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудниками полиции установлен местный житель 1976 года рождения, осуществлявший незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции, в том числе используя чужие товарные знаки известных наименований», — сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что правообладателям нанесен ущерб на общую сумму более 750 тыс. рублей.

Отделом дознания Ленинского района УМВД по Челябинску в отношении мужчины возбуждены два дела по части 1 статьи 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров). Предпринимателю грозит до двух лет лишения свободы.

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