В Уфе поджигатель спалил четыре иномарки
Пожар тушили целый час.
Пожар тушили целый час.
В ночь со вторника на среду неизвестный поджог машину на улице Мушникова.
Фотографии с места происшествия появились в группе «БашДТП». Судя по всему, злодей устроил поджог из чувства ненависти к владельцу автомобиля.
— Сперва
Позже ситуацию прокомментировали в МЧС.
— Сообщение о возгорании четырех автомобилей поступило в 03:39 по местному времени. Пожар потушили в 04:39. На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава, — поделились в ведомстве.