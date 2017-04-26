В Уфе поджигатель спалил четыре иномарки

Фотографии с места происшествия появились в группе «БашДТП». Судя по всему, злодей устроил поджог из чувства ненависти к владельцу автомобиля.

В ночь со вторника на среду неизвестный поджог машину на улице Мушникова.

— Сперва кто-то эту машину разбивал — я от ударов проснулась. А через несколько часов ее и вовсе подожгли. Пожарные уже через 10 минут после звонка приехали. Но за это время машины остальных соседей успели обгореть, — рассказала свидетельница происшествия.

Позже ситуацию прокомментировали в МЧС.

— Сообщение о возгорании четырех автомобилей поступило в 03:39 по местному времени. Пожар потушили в 04:39. На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава, — поделились в ведомстве.