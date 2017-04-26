Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Наряд Светланы Бондарчук назвали «тонной алого тюля» (фото)
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Смерти вопреки: жизнь фильмов после внезапной гибели актеров
Равшана Куркова напугала поклонников фото со съемок
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Китайские автомобили, которых вы никогда не видели
Россияне «раскупили» еще не выпущенные Lamborghini
Фоторепортажи
8Возвращение христиан в Каракош
15Роботы в Пальмире
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе поджигатель спалил четыре иномарки

Пожар тушили целый час.

В ночь со вторника на среду неизвестный поджог машину на улице Мушникова.

Фотографии с места происшествия появились в группе «БашДТП». Судя по всему, злодей устроил поджог из чувства ненависти к владельцу автомобиля.

— Сперва кто-то эту машину разбивал — я от ударов проснулась. А через несколько часов ее и вовсе подожгли. Пожарные уже через 10 минут после звонка приехали. Но за это время машины остальных соседей успели обгореть, — рассказала свидетельница происшествия.

Позже ситуацию прокомментировали в МЧС.

— Сообщение о возгорании четырех автомобилей поступило в 03:39 по местному времени. Пожар потушили в 04:39. На месте работали две единицы техники и пять человек личного состава, — поделились в ведомстве.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Случайно найдены насекомые, которые с удовольствием поедают полиэтилен
Шарлиз Терон купила сыну розовое платье
Случайно найдены насекомые, которые с удовольствием поедают полиэтилен
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Минфин начнет продажу облигаций для населения
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
SpaceX осуществит запуск спутника для американской разведки
В России могут запретить алкоэнергетики
Эсминец США избежал столкновения с иранским боевым кораблем
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь