В Уфе под утро вспыхнуло кафе

Глубокой ночью в Черниковке загорелось кафе, по данным ГУ МЧС по РБ, звонок от очевидцев поступил в 03.46. На место тут же отправились пожарные.

— По прибытию установлено, что открытым огнем горит летняя веранда — пристрой к кирпичному зданию кафе. Пожар потушен в 04.28, в тушении участвовали 6 человек, 4 единицы техники, — пояснили в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто не пострадал — людей в этот час там не было. Что стало причиной возгорания, а также сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты.