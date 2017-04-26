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08:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе под утро вспыхнуло кафе

К счастью, обошлось без погибших.

Глубокой ночью в Черниковке загорелось кафе, по данным ГУ МЧС по РБ, звонок от очевидцев поступил в 03.46. На место тут же отправились пожарные.

— По прибытию установлено, что открытым огнем горит летняя веранда — пристрой к кирпичному зданию кафе. Пожар потушен в 04.28, в тушении участвовали 6 человек, 4 единицы техники, — пояснили в пресс-службе ведомства.

К счастью, никто не пострадал — людей в этот час там не было. Что стало причиной возгорания, а также сумму ущерба сейчас устанавливают специалисты.

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