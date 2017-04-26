Траву вместе с домами поджигают в Новосибирской области

«Вместе с травой на заброшенных огородах горят и высохшие до ветхости изгороди и заброшенные дома, — рассказал VN.ru местный житель. — Горит и невывезенный на свалку мусор». Пожароопасный период для села — тяжелое испытание.

Не останавливают и штрафы за палы: «А ни чего, что штрафы за палы, костры, сжигание мусора — не маленькие до 150 тысяч доходят. Может тогда задумаются, прежде чем пошалить», — возмущаются пользователи социальных сетей. Ни предупреждения пожарных — жечь прошлогоднюю сухую траву нельзя, высока вероятность устроить пожар. Пользоваться открытым огнем нельзя и во дворе — жечь костры запрещено. Даже из-за небольшого ветерка вместе со старой травой и мусором сгореть может дом. «Это запрещено правилами противопожарного режима РФ, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, в частности, для граждан РФ, нарушивших данные требования, установлены штрафные санкции в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей», — рассказал государственный инспектор по пожарному надзору Алексей Гордиенко.

Доказано — вреда от палов больше, чем пользы. Выжженная почва не имеет органических соединений и больше подвержена эрозии и вымыванию. Зола после выгорания травы моментально попадает в почву, но очень легко смывается дождем, когда остатки растений разлагаются постепенно и равномерно питают землю полезными питательными веществами.