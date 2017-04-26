В Прикамье совершена попытка побега из колонии с захватом заложника

В поселке Красный берег Пермского края совершена попытка побега осужденного из колонии-поселения. Воспользовавшись правом свободного передвижения по населенному пункту, мужчина взял в заложники девочку (2004 года рождения). Угрожая ножом, он усадил ее находившийся поблизости в автомобиль, а от водителя потребовал вывезти за пределы поселка и исправительной колонии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Прикамью.

Преступные действия пресекли местные жители. Злоумышленник задержан и помещен в штрафной изолятор. В настоящее время в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват лица в качестве заложника совершенный в целях понуждения к совершению действий, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В следственных органах отметили, что пытавшийся сбежать из колонии мужчина имеет неоднократную судимость за разбои и кражи.