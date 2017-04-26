В Прикамье совершена попытка побега из колонии с захватом заложника
Отбывающий наказание в
Отбывающий наказание в
В поселке Красный берег Пермского края совершена попытка побега осужденного из
Преступные действия пресекли местные жители. Злоумышленник задержан и помещен в штрафной изолятор. В настоящее время в отношении осужденного возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ «Захват лица в качестве заложника совершенный в целях понуждения к совершению действий, совершенное с применением предметов используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего».
В следственных органах отметили, что пытавшийся сбежать из колонии мужчина имеет неоднократную судимость за разбои и кражи.
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУФСИН по Пермскому краю, по результатам первого квартала 2017 года в подведомственных исправительных учреждениях удалось удержать оперативную обстановку под контролем, не допущено массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных, побегов