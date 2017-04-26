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08:31 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Женщина в Новосибирской области пропала по дороге на дачу

25 апреля 69-летняя Наталья Жукова перестала выходить на связь, сообщают волонтеры поискового отряда «Доброспас» в своей группе «ВКонтакте».

Женщина в Новосибирской области пропала по дороге на дачу, сообщают волонтеры поискового отряда «Доброспасс» в своей группе «ВКонтакте».

69-летняя Наталья Жукова не выходила ушла в сторону дач в Болотинском районе и больше на связь не выходила.

Пенсионерка ростом около 160 сантиметров, плотного телосложения, с темными короткими волосами. Женщина была одета в коричневый плащ. При себе у пропавшей было пенсионное удостоверение. У женщины невнятная речь после перенесенного инсульта 5 лет назад.

Если вы знаете о местонахождении пропавшей пенсионерке, обращайтесь по телефонам: +79538871777, +79529458711.

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