Женщина в Новосибирской области пропала по дороге на дачу, сообщают волонтеры поискового отряда «Доброспасс» в своей группе «ВКонтакте».

69-летняя Наталья Жукова не выходила ушла в сторону дач в Болотинском районе и больше на связь не выходила.

Пенсионерка ростом около 160 сантиметров, плотного телосложения, с темными короткими волосами. Женщина была одета в коричневый плащ. При себе у пропавшей было пенсионное удостоверение. У женщины невнятная речь после перенесенного инсульта 5 лет назад.