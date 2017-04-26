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08:30 (мск), источник: Новости Перми

В Перми пенсионерка попала под автобус

25 апреля в 19:20 в больницу с тяжелыми травмами доставили 82-летнюю женщину. Пенсионерка травмировалась, когда выходила из автобуса.

По информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель общественного транспорта начал движение от остановки по улице Гусарова. Не убедившись в безопасности, он совершил наезд на женщину, которая в это время выходила из автобуса.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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