В Перми пенсионерка попала под автобус
25 апреля в 19:20 в больницу с тяжелыми травмами доставили 82-летнюю женщину. Пенсионерка травмировалась, когда выходила из автобуса.
25 апреля в 19:20 в больницу с тяжелыми травмами доставили 82-летнюю женщину. Пенсионерка травмировалась, когда выходила из автобуса.
По информации ГУ МВД по Пермскому краю, водитель общественного транспорта начал движение от остановки по улице Гусарова. Не убедившись в безопасности, он совершил наезд на женщину, которая в это время выходила из автобуса.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.