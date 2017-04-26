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08:27 (мск), источник: Om1.ru

Полиция официально подтвердила факт нахождения тела омички Небукиной

Жительница Омска исчезла при загадочных обстоятельствах пять месяцев назад. Вчера ее тело нашли в Иртыше, недалеко от границы с Новосибирской областью.

В УМВД по Омской области официально подтвердили факт нахождения тела 22-летней жительницы Омска Анастасии Небукиной. Пропавшую в ноябре 2016 года студентку нашли вчера, 25 апреля 2017 года.

На тело девушки, похожей по описанию на пропавшую, наткнулись рыбаки из Нижнеомского района, осуществлявшие лов в трех километрах от деревни Бещаул. Течением Иртыша утопленницу отнесло за сотни километров от города.

Пресс-служба УМВД по Омской области:

 — Звонок в полицию поступил в 18:20 часов местного времени. На место нахождения тела срочно выехали оперативники и эксперты-криминалисты. При осмотре было установлено, что обнаруженная девушка является Анастасией Небукиной, пропавшей осенью 2016 года.

Студентка ОмГУ Анастасия Небукина пропала 18 ноября прошлого года. В этот день жительница поселка Крутая Горка не вернулась домой. Ее исчезновение сильно обеспокоило мать, которая обратилась в полицию. Расследование показало, что накануне исчезновения девушка провела ночь с женатым мужчиной. Но допрос с применением полиграфа выявил, что мужчина не причастен к исчезновению своей юной знакомой.

Главная новость по теме К поискам пропавшей в Омске 22-летней студентки хотят подключить экстрасенсов.

Предполагалось, что Небукина могла утонуть. Ее шапку нашли у полыньи недалеко от поселка. Кроме того, незадолго до этого Анастасия сделала несколько прощальных звонков. Полиция отчаянно искала девушку несколько месяцев: ее ориентировки были распространены во все районы, силовики тщательно проверяли парки и скверы, а также запрашивал данные с вокзалов и крупных торговых комплексов, но до вчерашнего дня установить местонахождение студентки не удалось.

Официальную причину смерти Следственный комитет России пока не объявлял. Предположительно, Небукина утонула. Судя по всему, речь идет о суициде.

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