Силовики считают, что Небукина покончила с собой

Так в полиции региона считают, что девушка совершила суицид.

«Версии это все же прерогатива Следственного комитета, однако, насколько нам известно, версия суицида изначально была самой главной, никакого криминального характера в ее смерти изначально не усматривалось. Вероятней всего, ряд проведенных экспертиз эту версию и подтвердит», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Тело Анастасии Небукиной было найдено вчера вечером несколькими рыбаками из поселка Бещаул Нижнеомского района. Они и вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас устанавливают все обстоятельства смерти девушки. В данный момент проходит вскрытие тела.