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10:03 (мск), источник: ИА REGNUM

За осквернение памятника Ленину под Волгоградом вандалам грозит тюрьма

В Волгоградской области под суд отдали трех вандалов, осквернивших памятник вождю пролетариата Владимиру Ленину.

Источник: ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 26 апреля, рассматривать уголовное дело будет мировой судья судебного участка № 45 региона.

На скамье подсудимых окажутся трое молодых людей. Все они — жители Палласовского района 17-ти, 18-ти и 23 лет.

Преступление они совершили осенью 2016 года. Октябрьской ночью злоумышленники из аэрозольного баллончика расписали памятник Ленину, находящийся на одноименной площади, в том числе и нецензурными словами.

Устранять последствия от «наскальных надписей» и приводить монумент в первоначальный вид пришлось администрации городского поселения Палласовка. На это ушло более 20 тыс. казенных рублей. Позднее эту сумма бюджету была возмещена. Затраты из своего кармана оплатили родители молодых людей.

Данные затраты в ходе расследования были возмещены родителями молодых людей. За вандализм, совершенной группой лиц, молодым людям грозит до трех лет тюрьмы. Свою вину они уже признали.

Это далеко не первые случаи осквернения памятников Ленину в Волгоградской области. Сразу несколько попыток разрушить бюст вождя мирового пролетариата были предприняты в Волгограде. Многострадальный бюст расположен в Краснооктябрьском районе Волгограда во дворе дома по улице Кузнецова.

В конце октября 2014 года памятник был практически полностью разрушен неизвестными. Гипсовому Владимиру Ильичу отломили голову. Постамент злоумышленники не тронули. Причин для возбуждения уголовного дела полиция в этом не узрела.

В мае 2016 года памятник был восстановлен по инициативе местных коммунистов. Как оказалось, в городе на одном из предприятий нашелся старый бюст Ленина в хорошем состоянии. Он и был торжественно установлен на месте сломанного.

Однако простоял он не долго. Менее чем через месяц неизвестные снова пробили голосу гипсовому вождю.

Как вспоминают местные жители, памятник стоит во дворе их дома с 50-х годов. Здесь октябрята и пионеры из близлежащих школ часто проводили линейки.

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