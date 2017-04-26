В Пермском крае при опрокидывании авто погиб водитель

В 14:10 по дороге «Пермь-Ильинский-Хохловка» со стороны деревни Хохловка в направлении дороги «Пермь-Ильинский» двигался автомобиль Renault Duster. Машиной управлял 28-летний мужчина. На 10 километре дороги он не справился с управлением и допустил съезд с дороги в правый кювет. После автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб на месте происшествия. Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности.

Его пассажир пояснил, что перед поездкой они с водителем распивали алкоголь. Продавец местного магазина подтвердила данный факт, рассказав, что в день аварии она не раз продавала гражданам спиртное.

По факту ДТП проводится проверка.