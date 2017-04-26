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09:30 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Экс-замдиректора Новосибирского речного колледжа ответит в суде за служебный подлог

НОВОСИБИРСК, 26 апреля, РИА ФедералПресс. Бывший заместитель директора Новосибирского речного колледжа предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно материалам дела, с июня по сентябрь 2016 года обвиняемый внес в протоколы заседаний комиссий по итоговой аттестации колледжа сведения об успешной защите дипломов 26 учащихся. В действительности выпускные работы они не защищали, а в список попали только потому, чтобы замдиректора получил поощрение.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за служебный подлог. Он также полностью признал свою вину и попросил рассматривать дело в особом порядке. Дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что инспектор ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу в марте 2013 года составил фиктивное постановление об административном правонарушении. Из документа следовало, что 29-летний автомобилист нарушил ПДД — не пропустил пешехода на пешеходном переходе. На самом же деле данного правонарушения автомобилист не совершал. Автолюбитель обратился в полицию. По результатам проведенной проверки факт служебного подлога вскрылся.

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